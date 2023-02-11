Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов раскрыл "русский план" государственного переворота в Молдавии, который собираются, по его мнению, совершить российские спецслужбы.
Так, представитель киевского режима заявил, что Россия отправила в Турцию "чеченских спасателей", которые впоследствии окажутся в Кишинёве, где будут раскачивать режим Майи Санду.
"Маниакальная помешанность на российском вмешательстве с отрывом лидирует в числе психсиндромов киевских холуёв, восседающих на Банковой", — прокомментировал фантазии Данилова ведущий Первого канала Руслан Осташко в своих соцсетях.
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