Экс-советник Кучмы Соскин предрёк переворот на Украине из-за неумелого руководства Зеленского

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк переворот на Украине из-за неумелого руководства Зеленского.

На своём YouTube-канале Соскин заявил, что отставки украинских политиков говорят об ужесточении киевского режима. Экс-советник Кучмы уверен, что политика Владимира Зеленского закончится поиском врагов среди своих мирных граждан. По мнению Соскина, переворот на Украине может начаться и из-за неудач ВСУ в ходе СВО.

"Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ", — заявил Соскин.