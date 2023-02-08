Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк переворот на Украине из-за неумелого руководства Зеленского.
На своём YouTube-канале Соскин заявил, что отставки украинских политиков говорят об ужесточении киевского режима. Экс-советник Кучмы уверен, что политика Владимира Зеленского закончится поиском врагов среди своих мирных граждан. По мнению Соскина, переворот на Украине может начаться и из-за неудач ВСУ в ходе СВО.
"Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ", — заявил Соскин.
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