Политика главы киевского режима Владимира Зеленского в скором времени приведёт Украину к диктатуре. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, сейчас в стране происходит переход от военной автократии к диктатуре, в результате чего репрессии внутри государства будут усиливаться. Затем начнутся гражданские столкновения, считает эксперт.
Указ Зеленского о продлении военного положения и проведение тотальной мобилизации стали рычагами Киева, которые позволяют ему укреплять свою власть. Теперь мужское население Украины превратилось в "пушечное мясо", заявил Соскин.
"Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов, я ещё раз подчеркивают неконституционных, практически легитимируют на Украине диктатуру", — подытожил Соскин на своём YouTube-канале.
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