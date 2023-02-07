Экс-советник Кучмы Соскин предрёк диктатуру на Украине из-за приказов Зеленского

Политика главы киевского режима Владимира Зеленского в скором времени приведёт Украину к диктатуре. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, сейчас в стране происходит переход от военной автократии к диктатуре, в результате чего репрессии внутри государства будут усиливаться. Затем начнутся гражданские столкновения, считает эксперт.

Указ Зеленского о продлении военного положения и проведение тотальной мобилизации стали рычагами Киева, которые позволяют ему укреплять свою власть. Теперь мужское население Украины превратилось в "пушечное мясо", заявил Соскин.

"Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов, я ещё раз подчеркивают неконституционных, практически легитимируют на Украине диктатуру", — подытожил Соскин на своём YouTube-канале.