Пользователи украинских соцсетей пишут, что разрушительное землетрясение с множеством жертв должно было произойти в России, но Турция также "заслужила катастрофу".
По мнению украинцев, высшие силы покарали турецкие города за то, что те пускали к себе туристов из РФ, но теперь "русня лишилась отдыха "всё включено". Также Анкаре припомнили, как турецкие власти помогали Москве продавать углеводороды в Европу в обход санкций.
"Как там газовый хаб с Россией? Не пострадал?" — издевательски интересуются жители Украины.
Тем временем появились доказательства, что киевский режим отправляет на передовую несовершеннолетних подростков.
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Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.