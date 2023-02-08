Украинцы сокрушаются, что землетрясение произошло не в РФ, но "турки в целом заслужили"

Пользователи украинских соцсетей пишут, что разрушительное землетрясение с множеством жертв должно было произойти в России, но Турция также "заслужила катастрофу".

По мнению украинцев, высшие силы покарали турецкие города за то, что те пускали к себе туристов из РФ, но теперь "русня лишилась отдыха "всё включено". Также Анкаре припомнили, как турецкие власти помогали Москве продавать углеводороды в Европу в обход санкций.

"Как там газовый хаб с Россией? Не пострадал?" — издевательски интересуются жители Украины.

Тем временем появились доказательства, что киевский режим отправляет на передовую несовершеннолетних подростков.