В украинских соцсетях появилось множество роликов с подростками в военной форме, что лишний раз подтвердило слухи о присутствии несовершеннолетних в рядах ВСУ.
Судя по тому, что в кадре молодые люди устанавливают и наводят 82-мм миномёт, а потом стреляют из орудия, съёмка была сделана непосредственно на линии соприкосновения, а подростки прямо участвуют в боевых действиях.
Ранее американский военный эксперт отметил, что киевский режим обречён, так как уже вынужден вербовать в армию детей и стариков. По его словам, американским властям давно пора понять, что прокси-война на Украине проиграна, и Североатлантический альянс оказался перед шансом реального вооруженного конфликта с РФ.
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