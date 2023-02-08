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Опубликованы доказательства наличия подростков в рядах ВСУ на передовой

Мир

В украинских соцсетях появилось множество роликов с подростками в военной форме, что лишний раз подтвердило слухи о присутствии несовершеннолетних в рядах ВСУ.

Подросток в ВСУ
Подросток в ВСУ

Судя по тому, что в кадре молодые люди устанавливают и наводят 82-мм миномёт, а потом стреляют из орудия, съёмка была сделана непосредственно на линии соприкосновения, а подростки прямо участвуют в боевых действиях.

Ранее американский военный эксперт отметил, что киевский режим обречён, так как уже вынужден вербовать в армию детей и стариков. По его словам, американским властям давно пора понять, что прокси-война на Украине проиграна, и Североатлантический альянс оказался перед шансом реального вооруженного конфликта с РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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