Лавров заявил о расизме Борреля и его пренебрежительном отношении к другим странам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Мали жёстко высказался относительно заявлений председателя Европейского парламента Жозепа Борреля. Ранее европейский чиновник прокомментировал переговоры российской делегации с африканскими коллегами. В своём заявлении Боррель назвал Мали "лёгкой" страной для переговоров и выразил уверенность, что с другими государствами континента Лаврову не будет так просто договориться.

Глава российского МИД на это ответил, что делать подобные заявления может только "человек, который не умеет скрывать расисткой сущности своего видения мира".

При этом Лавров напомнил, что Боррель неоднократно сравнивал Европу с цветущим садом, себя — с садовником, а окружающий мир — с джунглями, которых надо опасаться.

Ранее Pravda. Ru писала, что Лавров рассказал, какой виски стоит у него на приоритетном месте.