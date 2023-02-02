Лавров рассказал, какой виски стоит у него на приоритетном месте

Сергей Лавров рассказал, что после введения санкций отдает предпочтение алкоголю под брендом "Кыргыз-виски". Такое заявление он сделал а интервью РИА Новости.

На вопрос Дмитрия Киселёва, пробовал ли уже глава российского МИД отечественный виски Лавров ответил, что да, пробовал.

"Мне подарили, если я не ошибаюсь "Просковеевка" называется сорт виски", — сказал Лавров.

При этом Сергей Лавров отметил, что отдает предпочтение алкоголю под маркой "Кыргыз-виски".

Ранее Pravda.Ru писала, что Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ".

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