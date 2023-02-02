Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"

Судья Тимирязевского районного суда Москвы выписала повестки для представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, министра иностранных Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. Поводом послужило разбирательство по делу Telegram-канала "Протестный МГУ" и его создателя Дмитрия Иванова. Информацию подтвердила его адвокат Мария Эйсмонт.

Эйсмонт заявила, что с юридической точки зрения чиновники являются свидетелями, поскольку прокуратура строит обвинение на основе их заявлений. Суд принял её доводы во внимание и согласился допросить чиновников. Однако, обеспечить их явку должна сторона защиты. Как именно она планирует это сделать, Эйсмонт не пояснила.

Напомним, что Telegram-канал "Протестный МГУ" обвиняют в распространении фейков о российской армии. Его создателю Дмитрию Иванову грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит".

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