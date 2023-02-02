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Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста. По словам главы российского МИД, все заявления Запада на эту тему — из области "на воре и шапка горит". Такую позицию он озвучил в интервью РИА Новости.

Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"

Напомним, что ранее в Европейском еврейском конгрессе призвали Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить "русский вопрос". В своём выступлении глава российского МИД сравнил действия США с политикой Гитлера.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лавров заявил, что США сорвали заключение мирного договора РФ и Украины после согласия Москвы.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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