RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ

Поставки западного вооружения на Украину потребуют расширения географии тыла для нужд ВСУ. Эксперты убеждены, что в театр военных действий будет включена Молдавия, которая выступит в качестве нового хаба для Незалежной. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на данные аналитического портала RTA.

Эксперты подчеркнули, что транспортировка и снабжение украинской армии через территорию Молдавии, а также размещение военной техники в стране объясняет постоянное присутствие главы Минобороны Анатолия Носатого на саммитах в Рамштайне.

Кроме того, вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский уже несколько месяцев находится на территории Украины.

"Появление Кульминского в Киеве, при этом не с краткосрочной миссией, свидетельствует о том, что на уровне молдавских и украинских властей прорабатываются очень серьёзные вопросы, имеющие непосредственное отношение к военным событиям в соседней стране", — отмечается в материале.