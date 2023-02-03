Полвковник Макгрегор: США отправят Украине танки Abrams с бронёй 70-х годов

США поставят на Украину обещанные танки Abrams, но у них будет слабая броня, которая разрабатывалась в 70-е годы. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Пентагон слишком бережно относится к технологическим характеристикам своих машин и опасается, что Abrams с совершенной бронёй попадут в руки российской армии.

"Было принято решение построить 31 танк серии М1, но применить к ним броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки противника, это не представляло угрозы для нашей безопасности", — рассказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.