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Полвковник Макгрегор: США отправят Украине танки Abrams с бронёй 70-х годов

Мир

США поставят на Украину обещанные танки Abrams, но у них будет слабая броня, которая разрабатывалась в 70-е годы. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полвковник Макгрегор: США отправят Украине танки Abrams с бронёй 70-х годов

Он отметил, что Пентагон слишком бережно относится к технологическим характеристикам своих машин и опасается, что Abrams с совершенной бронёй попадут в руки российской армии

"Было принято решение построить 31 танк серии М1, но применить к ним броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки противника, это не представляло угрозы для нашей безопасности", — рассказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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