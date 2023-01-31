Порошенко: Путин оказался намного популярнее президента США у зарубежных коллег в Нормандии

Владимир Путин оказался намного популярнее своего американского коллеги, в Нормандии президенты мировых стран выстроились в очередь, чтобы пожать ему руку, рассказал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Он пояснил, что был удивлён желанием лидеров многих держав перекинуться парой слов с Путиным во время мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии в июне 2014 года.

"Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — отметил Порошенко в интервью авторам документального фильма "Путин против Запада" британского телеканала BBC.

Бывший украинский президент также отметил, что российский лидер всевозможными способами старался избежать с ним встречи, потому главе Франции Франсуа Олланду пришлось "как бы за руку" сопровождать Путина в комнату, где находился Порошенко.