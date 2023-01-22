Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Нужно пресекать на корню": политолог Блохин о распространении русофобского контента в YouTube
Рогов: Киев намерен уничтожить промышленность в Запорожье по сценарию "Азовстали"
Василеску: Пентагон не учёл важную деталь, планируя поставки оружия на Украину
Марочко: Киев стягивает натовскую технику из Харьковской области под Сватово
Комбат "Аскольд": ВСУ отчаянно сопротивляются под Кременной, но "не вывозят" наш напор
Daily Mail: поставки танков Украине превратят ЕС в радиоактивное кладбище
В Бундестаге заявили, что Путин может быть доволен позицией Берлина по "Леопардам"
Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области — повредили десятки надгробий
Немцы призвали официальный Берлин подумать, прежде чем поставлять Украине танки

NYT: во Франции испугались популярности романа про "симпатичного" президента России

Мир

Французский роман "Кремлёвский волшебник", который создаёт "симпатичный образ российского президента", может сказаться на национальной политике страны и отношении французов к украинскому кризису, опасаются эксперты.

NYT: во Франции испугались популярности романа про "симпатичного" президента России

За год с момента издания продажи книги превысили 430 тысяч экземпляров. Автор романа Джулиано да Эмполи описывает вымышленного президента России, внутреннюю работу его правительства, мотивы Кремля и в общем создаёт положительный образ Владимира Путина, пишут критики.

"В книге господин Путин вызывает симпатию, что может повлиять на политику Франции, которую и так критикуют за излишнюю снисходительность к российскому лидеру", — считают обозреватели издания The New York Times.

В статье приводится мнение неназванных дипломатов, который уверены, что роман позволяет понять реальный ход мыслей российского правительства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ

США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.

WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Последние материалы
NYT: во Франции испугались популярности романа про "симпатичного" президента России
Daily Mail: поставки танков Украине превратят ЕС в радиоактивное кладбище
В Бундестаге заявили, что Путин может быть доволен позицией Берлина по "Леопардам"
Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области — повредили десятки надгробий
Немцы призвали официальный Берлин подумать, прежде чем поставлять Украине танки
Мирошник: ВСУ ударили по району машзавода в Стаханове
Американский политик Спайсер: в США плевать на голод украинцев
NYT: вопрос поставки танков стал камнем преткновения между Украиной и Западом
Минфин США посетовал на сложности ввода потолка цен на нефтепродукты из РФ
Американский офицер Ламер предупредил Вашингтон о "дорогостоящей ошибке" с ЗРК Patriot
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников