NYT: во Франции испугались популярности романа про "симпатичного" президента России

Французский роман "Кремлёвский волшебник", который создаёт "симпатичный образ российского президента", может сказаться на национальной политике страны и отношении французов к украинскому кризису, опасаются эксперты.

За год с момента издания продажи книги превысили 430 тысяч экземпляров. Автор романа Джулиано да Эмполи описывает вымышленного президента России, внутреннюю работу его правительства, мотивы Кремля и в общем создаёт положительный образ Владимира Путина, пишут критики.

"В книге господин Путин вызывает симпатию, что может повлиять на политику Франции, которую и так критикуют за излишнюю снисходительность к российскому лидеру", — считают обозреватели издания The New York Times.

В статье приводится мнение неназванных дипломатов, который уверены, что роман позволяет понять реальный ход мыслей российского правительства.