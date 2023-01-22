Французский роман "Кремлёвский волшебник", который создаёт "симпатичный образ российского президента", может сказаться на национальной политике страны и отношении французов к украинскому кризису, опасаются эксперты.
За год с момента издания продажи книги превысили 430 тысяч экземпляров. Автор романа Джулиано да Эмполи описывает вымышленного президента России, внутреннюю работу его правительства, мотивы Кремля и в общем создаёт положительный образ Владимира Путина, пишут критики.
"В книге господин Путин вызывает симпатию, что может повлиять на политику Франции, которую и так критикуют за излишнюю снисходительность к российскому лидеру", — считают обозреватели издания The New York Times.
В статье приводится мнение неназванных дипломатов, который уверены, что роман позволяет понять реальный ход мыслей российского правительства.
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