Власти США упорно добиваются провала российской спецоперации, так как надеются, что Владимир Путин после поражения в конфликте с Украиной отдаст Сибирь американцам.
В Вашингтоне рассчитывают на повторение исторического сценария, заявил ливанский аналитик Набих аль-Бурджи.
"Американцы наивно полагают, что Путин отдаст им Сибирь, как когда-то Александр II продал Аляску после Крымской войны. Якобы так же как Владимир Ленин предложил японцам остров Сахалин", — пишет он в издании Ad-Diyar.
Эксперт уверен, что украинский кризис ослабляет как раз Соединённые Штаты, а закончится он разделением территорий Незалежной "по ялтинскому принципу". Заодно изменится существующее мироустройство и баланс сил.
"В Москве смеются над этой американской мечтой. В ответ Белый дом может быть удивлён требованием Кремля вернуть Аляску под предлогом, что она была продана "временно", — добавил аль-Бурджи.
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