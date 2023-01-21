Ad-Diyar: США наивно полагают, что Путин отдаст им Сибирь после спецоперации

Власти США упорно добиваются провала российской спецоперации, так как надеются, что Владимир Путин после поражения в конфликте с Украиной отдаст Сибирь американцам.

В Вашингтоне рассчитывают на повторение исторического сценария, заявил ливанский аналитик Набих аль-Бурджи.

"Американцы наивно полагают, что Путин отдаст им Сибирь, как когда-то Александр II продал Аляску после Крымской войны. Якобы так же как Владимир Ленин предложил японцам остров Сахалин", — пишет он в издании Ad-Diyar.

Эксперт уверен, что украинский кризис ослабляет как раз Соединённые Штаты, а закончится он разделением территорий Незалежной "по ялтинскому принципу". Заодно изменится существующее мироустройство и баланс сил.

"В Москве смеются над этой американской мечтой. В ответ Белый дом может быть удивлён требованием Кремля вернуть Аляску под предлогом, что она была продана "временно", — добавил аль-Бурджи.