Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич ознакомилась с кадрами, которые доказывают жестокое обращение со стороны боевиков ВСУ в отношении российских военнопленных.
"Любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", — сказала пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс в беседе с РИА Новости.
По её словам, все вопросы, связанные с содержанием военнопленных, регулярно поднимаются в процессе двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта.
Ранее в распоряжении уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой оказалось видео с демонстрацией насилия со стороны украинских военных.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.