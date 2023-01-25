В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич ознакомилась с кадрами, которые доказывают жестокое обращение со стороны боевиков ВСУ в отношении российских военнопленных.

"Любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", — сказала пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс в беседе с РИА Новости.

По её словам, все вопросы, связанные с содержанием военнопленных, регулярно поднимаются в процессе двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта.

Ранее в распоряжении уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой оказалось видео с демонстрацией насилия со стороны украинских военных.