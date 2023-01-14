Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Киева не применять пытки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) потребовать от руководства киевского режима не применять пытки в отношении пленных и соблюдать Женевскую конвенцию.

Омбудсмен подчеркнула, что в её распоряжении оказались кадры, которые доказывают издевательства над солдатами в плену. Москалькова заявила, что матерям военнослужащих показывают пытки и угрожают убить их сыновей, если не будет выкупа.

"Обыкновенный фашизм" — не страшная страница истории. Он сейчас. Он здесь. Он — рядом с нами. <…> Ещё одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами", — сообщила она в своём Telegram-канале.