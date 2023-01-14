Украинцы призвали казнить немецкого военкора Рёпке за локации ВСУ в Соледаре

Украинские активисты заявили, что военного корреспондента из Германии Юлиана Рёпке необходимо казнить за опубликованные локации ВСУ в Соледаре. Об этом сообщил сам журналист в социальных сетях.

"Это заходит слишком далеко, ребята. Мне всё равно, если вы со мной не согласны, но требовать, чтобы меня "пристрелили", это… вау", — написал он.

По словам Рёпке, он выложил информацию о месте дислокации солдат только после того, как они сами опубликовали её. Однако после этого в адрес военкора начали поступать оскорбления и угрозы.

"На что ты жалуешься? Это нормальные рабочие условия для тех, кто вызвался освещать правду вместо того, что хочет украинская пропаганда", — написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.