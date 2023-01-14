Украинские активисты заявили, что военного корреспондента из Германии Юлиана Рёпке необходимо казнить за опубликованные локации ВСУ в Соледаре. Об этом сообщил сам журналист в социальных сетях.
"Это заходит слишком далеко, ребята. Мне всё равно, если вы со мной не согласны, но требовать, чтобы меня "пристрелили", это… вау", — написал он.
По словам Рёпке, он выложил информацию о месте дислокации солдат только после того, как они сами опубликовали её. Однако после этого в адрес военкора начали поступать оскорбления и угрозы.
"На что ты жалуешься? Это нормальные рабочие условия для тех, кто вызвался освещать правду вместо того, что хочет украинская пропаганда", — написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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