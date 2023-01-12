Украинский эксперт Соскин предрёк ВСУ потерю Артёмовска вслед за Соледаром

Киев не обладает достаточным количеством живой силы и вооружений для того, чтобы удержать Артёмовск после потери Соледара, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"На фронте ничего хорошего нет. <…> Бахмут придется оставлять, если Соледар будет потерян. <…> Танков, это всё обещания, никаких танков тяжёлых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. <…> Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — сообщил он.

По словам Соскина, украинский лидер Владимир Зеленский загнал Украину в тупик и посылает на смерть молодёжь, чтобы удержать позиции под напором российской армии.

Эксперт добавил, что Зеленский не будет отвечать за гибель десятков тысяч граждан Украины, поскольку в критический момент он сбежит из страны вместе с женой и руководителем своего Офиса Андреем Ермаком.