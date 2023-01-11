Проукраинские блогеры из Дагестана пожаловались, что Киев не заплатил им за предательство РФ

Обслуживающие киевский режим блогеры из Дагестана, получавшие указания из столицы Украины, уже полгода не видят обещанных гонораров за предательство России, сообщает издание EADaily.

По словам авторов материала, дагестанских фрилансеров "кормят завтраками", обещая расплатиться в скором времени. Именно эти люди, утверждается в статье, стали катализатором протестов против мобилизации на СВО в регионе и раскручивали прочие болезненные для республики темы в сетевом пространстве.

Как удалось выяснить, антироссийский проект — дело рук беглого политика из России Ильи Пономарёва*.

"Укроваххабиты недовольны тем, что Илья Пономарёв* не платит им зарплаты. Все знали раньше, что Пономарёв* — сволочь. А теперь выяснилось, что он еще и жадная сволочь", — цитирует издание источник.

Вероятно, экс-депутат решил присвоить себе выделяемые Западом деньги, а потому платит только ближайшим соратникам, используя завербованных в Дагестане и других регионах России блогеров в качестве расходного материала.

* внесён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента //Министерство юстиции Российской Федерации, 21.10.22