Медведев о наказании переметнувшихся на сторону врага предателях: по правилам военного времени

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что делать с предателями, которые желают гибели своему Отечеству.

Бывший президент России поддержал сетевые дискуссии о том, как поступать с теми, кто переметнулся на сторону врага. Таких людей он назвал "ничтожными ошмётками дерьма", которые недавно претендовали на звание интеллектуальной элиты РФ.

"Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону", — выразил свою точку зрения политик.

Медведев отметил, что, если закон не работает, то следует действовать по особым правилам военного времени.

Он напомнил об опыте Великой Отечественной, где действовали специальные правила.

Ранее актёр Артур Смольянинов заявил, что хотел бы пойти воевать за Украину.

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