Украинские журналисты собрали 11,5 млн и отправили их в несуществующий "фонд Залужного"

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач собрал 11,5 млн гривен и отправили их в несуществующий "фонд Залужного".

Ткач с гордостью сообщил, что украинское издание смогло собрать 11,5 млн гривен на военную помощь ВСУ. Эти деньги были предназначены на покупку систем ПВО. Ткач добавил, что средства были направлены на счёт фонда главкома ВСУ Валерия Залужного.

Залужный позднее прокомментировал эту новость. Он заявил, что никакого "фонда Залужного" не существует. Более того, он не просил никого открывать сбор средств для этого фонда.