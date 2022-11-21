Сын Трампа опубликовал мем, высмеивающий сбор денег в США для Зеленского

Сын бывшего президента США Дональд Джон Трамп-младший поделился в социальных сетях мемом, который высмеивает процесс предоставления финансирования США киевскому режиму.

В своём Instagram* он выложил шуточный фотоколлаж с изображением украинского президента Владимира Зеленского, который задаёт вопрос американскому лидеру Джо Байдену.

"Где мои деньги, Джо?" — написано на коллаже.

При этом Байден отвечает руководителю Украины: "Успокойся, мои 87 тысяч налоговых инспекторов ищут средства прямо сейчас".

Кроме того, сын Трампа подчеркнул: опубликованный фотоколлаж является пародией. Однако он не исключил, что в реальности все переговоры ведутся аналогичным образом.

Ранее Дональд Джон Трамп-младший предложил американским политикам прекратить поставки оружия Украине.

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