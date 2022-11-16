Дональд Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине

15 ноября на территории Польши упали две ракеты. Из-за этого происшествия сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине.

"Поскольку именно ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?" — написал он в Twitter*.

Напоминаем, что 15 ноября вечером две ракеты упали на польскую территорию. Сначала Варшава заявила об их российском происхождении и созвала Совет НАТО. Однако в среду президент страны Анджей Дуда больше склонился к тому, что орудия принадлежат Украине.

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