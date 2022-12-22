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Шаповалов: Байден проговорился о сопротивлении Европы на фоне помощи Украине

Мир

Для президента США Джо Байдена визит главы киевского режима Владимира Зеленского был очень важен. Так он продемонстрировал американскому обществу, куда уходят деньги налогоплательщиков. Кроме этого, Вашингтон послал Европе серьёзный сигнал о том, что Киев необходимо и дальше финансировать, затягивая украинский конфликт. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru.

Шаповалов: Байден проговорился о сопротивлении Европы на фоне помощи Украине

Глава Белого дома отметил, что США будут поддерживать Киев до тех пор, пока Украина будет существовать. Шаповалов назвал эту фразу двусмысленной и напомнил о планах Польши по захвату западных территорий Незалежной.

"Нет никаких гарантий того, что Украина как государство будет существовать достаточно долго. Америка готова воевать до последнего украинца", — подчеркнул эксперт.

Более того, Байден проговорился и раскрыл страшную тайну: не все европейские страны поддерживают американскую линию и безусловную поддержку киевского режима, заявил Шаповалов. В Европе существует достаточно мощное сопротивление этому процессу, который разрушает единство западного мира, отметил он.

"Это серьёзный прокол американской администрации, поскольку фактически Байден подтвердил то, что хорошо известно, но то, что это звучит из уст первого лица на Западе, — весьма символично. Вместо пиара Байден получает антипиар, демонстрируя разобщённость и противоречие в западном коллективе", — заключил собеседник Pravda.Ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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