Шаповалов: США ведут против России прокси-войну руками украинцев

Страны коллективного Запада ведут прокси-войну против России руками украинских солдат, используя их в качестве пушечного мяса. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru.

Именно Вашингтон и его европейские союзники финансируют киевский режим, предоставляют ВСУ оружие и разведданные, направляют на Украину советников, указал аналитик. Однако Запад не торопится принимать прямое участие в конфликте с Москвой по одной причине.

"Россия надёжно защищена ядерным щитом, который превосходит американский по основным компонентам. И только это является сдерживающим фактором для Запада при нападении на Россию", — заявил Шаповалов.

Аналогичная ситуация была и во времена холодной войны, отметил он. Третья мировая война не состоялась, потому что у Советского Союза появилась возможность ответить на западную агрессию при помощи ядерного оружия.

"В настоящее время российские военные разработки являются мощным фактором, который не позволяет Западу напрямую напасть на Россию. Поэтому используется формат прокси-войны", — объяснил собеседник Pravda.Ru.