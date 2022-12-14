Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в Евросоюзе

Инициатива Европейской комиссии (ЕС) о создании трибунала по Украине не встретила единой поддержки среди руководителей министерств иностранных дел стран ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Во время форума по правам человека в Брюсселе он отметил, что некоторые политики призывают не использовать Международный уголовный суд (МУС) для "борьбы с безнаказанностью" в ходе украинского конфликта.

Как пояснил Боррель, Еврокомиссия передала главам МИД стран ЕС документ с предложением по организации специализированного трибунала. При этом представитель Евросоюза добавил, что обсуждение не привело к каким-либо результатам.

"Это была интересная дискуссия без конкретных ответов", — уточнил глава евродипломатии.

Ранее депутат Госдумы Анжелика Глазкова в интервью Pravda.Ru назвала провальным предложение Франции созвать международный трибунал против России. Парламентарий убеждена: такие идеи необходимы лишь западным пропагандистам.