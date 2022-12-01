Член Госдумы Анжелика Глазкова в разговоре c Pravda.Ru прокомментировала решение французских властей создать специальный трибунал в отношении России из-за событий на Украине.
"Мы не является членами Совета Европы как минимум с 16 сентября, а значит нас нельзя судить на таком трибунале", — отметила депутат.
Вместе с этим она напомнила, что существовали трибуналы ООН из-за событий в Югославии и Ирландии. Такую процедуру учреждает Совет Безопасности, подчеркнула парламентарий.
"Как вы знаете, у России в нём есть право вето. То есть она не станет голосовать за проведение трибунала против себя. Инициатива Парижа провальная. Она нужна только пропагандистам", — заключила собеседница издания.
Ранее в МИД Франции сообщили, что страна и её европейские и украинские партнёры начали работать над созданием специального трибунала в отношении Москвы. Он позволит расследовать действия России во время конфликта на Украине, заявили дипломаты. По информации ведомства, представители Парижа помогают Международному суду в Гааге.
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