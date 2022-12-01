МИД Франции объявил о начале создания спецтрибунала в отношении РФ из-за Украины

Париж и его партнёры из Европы и Украины приступили к работе по созданию спецтрибунала, который "позволит расследовать" действия РФ в ходе конфликта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

По данным ведомства, французские политики оказывают содействие украинским органам правосудия и Международному уголовному суду в Гааге, чтобы привлечь виновников различных преступлений, совершённых на Украине, к ответственности.

"Что касается инициативы по созданию спецтрибунала по преступлениям РФ на Украине, то следует сказать, что мы запустили работу с коллегами", — сказал представитель МИД Франции во время брифинга.

В конце ноября руководитель французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддерживает идею о создании трибунала для оценки действий Москвы. Дипломат подчеркнула: Европа не готова к организации легитимного и эффективного судебного процесса.