Глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что Париж выступает против создания специального трибунала для расследования действий Москвы на Украине.

"Это должно быть правомерным шагом с тем, чтобы если такой трибунал был создан, он бы воспринимался как легитимный и эффективный. Мы пока не находимся на этой стадии", — отметила она.