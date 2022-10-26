Глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что Париж выступает против создания специального трибунала для расследования действий Москвы на Украине.
"Это должно быть правомерным шагом с тем, чтобы если такой трибунал был создан, он бы воспринимался как легитимный и эффективный. Мы пока не находимся на этой стадии", — отметила она.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.