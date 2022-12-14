Европа планирует улучшить отношения с рядом небольших балканских стран для борьбы с возросшим влиянием России и Китая. Об этом пишет Politico.
По информации издания, самый выгодный вариант для ЕС — включить в состав организации Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Косово, Сербию и Северную Македонию.
"Если Евросоюз продолжит держать их на расстоянии вытянутой руки, альтернативой для этих стран может стать более тесное сближение с РФ", — сказано в материале.
Автор статьи также добавил, что Европу не должно пугать хрупкое экономическое положение балканских государств.
В ином случае Москва и Пекин воспользуются моментом и привлекут на свою сторону порядка 18 миллионов человек из данных стран, считает журналист. Как подчеркнул обозреватель, при таких обстоятельствах неразрешённые споры на Балканах способны "подорвать позиции" Запада.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.