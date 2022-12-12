Новосёлов: Запад врёт в попытке разрушить отношения РФ и Индии

Публицист Иван Новосёлов заявил, что Запад любыми путями старается осквернить России и разрушить её отношения с дружественными странами.

Так, ранее ряд западных средств массовой информации распространил информацию о том, что глава правительства Индии Нарендра Моди не проведёт ежегодную встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным по причине ядерной угрозы со стороны России.

"Ложь западных СМИ шита белыми нитками, и ее легко опровергнуть, просто прочитав текст выступления президента, заявления пресс-службы Кремля и слова высокопоставленных чиновников. Вся эта информация общедоступна", — приводит его слова Телеканал "360".