Публицист Иван Новосёлов заявил, что Запад любыми путями старается осквернить России и разрушить её отношения с дружественными странами.
Так, ранее ряд западных средств массовой информации распространил информацию о том, что глава правительства Индии Нарендра Моди не проведёт ежегодную встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным по причине ядерной угрозы со стороны России.
"Ложь западных СМИ шита белыми нитками, и ее легко опровергнуть, просто прочитав текст выступления президента, заявления пресс-службы Кремля и слова высокопоставленных чиновников. Вся эта информация общедоступна", — приводит его слова Телеканал "360".
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