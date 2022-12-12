19FortyFive: Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее

Россия серьёзно подготовилась к санкциям Запада, прежде чем начать спецоперацию на Украине, тогда как европейским политикам пришлось размораживать резервные накопления, заявили американские аналитики.

Кроме того, по их мнению, Россия и Запад вступили в серьёзную битву за будущее финансовой системы в мире.

"Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены как внутри России, так и за её пределами, хотя последствия будут менее немедленными и более сложными", — заявили аналитики 19FortyFive.

Так, по их мнению, российская сторона предприняла серьёзные превентивные шаги, чтобы избежать экономического краха на фоне рестрикций:

накопила около 600 млрд долларов в резервах ЦБ,

облегчила налоговую нагрузку,

ввела систему "МИР",

ввела контроль за движением капитала,

ввела оплату торговых сделок рублями.

На Западе же вынуждены были "расконсервировать" запасы, резюмировали аналитики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.