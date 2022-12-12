Инвестор Роджерс: следующие два-три года могут стать худшими для экономики

Ближайшие два или три года могут стать "очень и очень плохими" для мировой экономики из-за огромных долговых обязательств, заявил американский инвестор, сооснователь инвестфонда Quantum Джим Роджерс.

По словам Роджерса, экономический спад неизбежен.

"Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года. — пояснил инвестор в беседе с РИА Новости. — Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объёма долгов".

По мнению Роджерса, такая ситуация должна вызывать опасения у мировых политиков, так как экономических проблем избежать не удастся практически никому.

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