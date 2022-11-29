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Пол Крейг Робертс: путинская Россия победит в любом случае

Мир

Американская и европейская элита настолько убедила себя в скорой победе Украины, что перестала адекватно воспринимать реальность. Они всерьез ждут поражения России и не обращают внимания на голоса здравого смысла, а это чревато Апокалипсисом.

Пол Крейг Робертс: путинская Россия победит в любом случае

Как заявил экс-советник президента США Пол Крейг Робертс, "путинская Россия победит в любом случае", пишет "Царьград".

В своем материале с показательным названием "Кажется, России не потребуется зимнее наступление, чтобы выиграть войну" он обратился именно к своим соотечественникам с призывом очнуться и посмотреть на вещи объективно.

Ценность статьи Крейга Робертса в том, что она не адресована русским, считают эксперты. Он говорит об Украине — которая в преддверии зимы сидит без энергетики, транспорта, воды и еды, но все еще "побеждает” в самостоятельно сконструированной реальности.

"Русские практически лишили страну способности функционировать и доведут дело до конца", — констатирует американский аналитик.

Западу пора прекращать транслировать картину поражения России, отмечает он, поскольку к реальности эти бредни отношения не имеют.

В качестве примеров Робертс приводит:

  • The Telegraph, в мечтах которого "Украина отвоюет Крым уже к Рождеству".
  • Журнал Foreign Affairs, который всё ещё считается "рупором госдепа США".
  • Newsweek, который написал недавно, что "Россия готовилась к нападению на Японию летом 2021 года".

Отличились на этом поприще и испанская El País, французская Le Monde, итальянская Corriere della Sera, немецкие СМИ, норвежская Aftenposten, не говоря уж о польской и прибалтийской прессе.

По мнению Робертса, Вашингтону первому выгодно разрушение Украины с экономической точки зрения. С учетом того, что после окончания войны Россия первой пойдет восстанавливать Украину, Вашингтон получит выгоду от экономического и финансового истощения РФ.

Вся затея на Украине с 2014 года — это "чудовищная бесчеловечность Вашингтона и НАТО", резюмирует эксперт и добавляет:  у обывателей Запада тем более совершенно ложные представления о ситуации. Они смотрят ТВ, читают интернет и СМИ, думая, что Украина вот-вот победит "страшных русских".

Именно пропаганда может стать спусковым крючком для ядерной войны. Власти США принимают решения, находятся под воздействием собственной лжи, а их "убеждённость в поражении России" является способом публичного самооправдания и самовнушения.

Робертс также говорит об опасности начала открытой фазы Третьей мировой войны, именно поэтому "Западу нужно выходить из этого тупика, в который он радостно забежал сам".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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