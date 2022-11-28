Крейг Робертс: Россия уничтожит Украину за один день без ядерного оружия

Россия выбрала верную тактику на Украине, нанося массированные удары по объектам критической инфраструктуры. Однако ВС РФ необходимо проявить ещё больше твёрдости для достижения победы. Об этом заявил американский политолог Пол Крейг Робертс.

"Западные продажные СМИ, конечно же, не сообщают истинного положения вещей. Западные пресститутки — это целое министерство пропаганды, и они создали картину поражения России", — заявил он в материале для Institute for Political Economy.

Россия способна уничтожить Украину за один день, не применяя ядерное оружие, однако Кремль ведёт себя довольно сдержанно, указал Робертс. По его мнению, именно здесь Москва допускает стратегическую ошибку, позволяя Западу расширить театр военных действий.

"Большинство украинцев отнюдь не благосклонны по отношению к неонацистам, которые доминируют в Украине с тех пор, как США свергли правительство в 2014 году, и пострадали от их рук", — заявил Робертс.

Нелепые слухи, которые породили ложное убеждение, что Россию можно победить, могут привести к вводу американской армии на территорию Украины. В таком случае начнётся Третья мировая война, предупредил аналитик.

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