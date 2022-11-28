The Hill предостерёг Запад от прямого вмешательства в конфликт с РФ на Украине

Американский аналитик Сет Кропси призвал руководство стран коллективного Запада тщательно проанализировать последствия прямого вмешательства в украинский конфликт, поскольку это может привести к столкновению России и НАТО.

"Но это не обязательно означает Третью мировую войну", — указал он в материале The Hill.

Ракетный инцидент в польском Пшеводуве может повториться вновь, считает аналитик. Более того, по мнению Кропси, российская армия способна помешать осуществлению поставок вооружения в Киев и прибегнуть к решительным действиям.

Для снижения рисков эскалации Североатлантический альянс должен ограничить любые операции территорией Украины и не атаковать Калининград или российские базы в Индо-Тихоокеанском регионе, указал Кропси.

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