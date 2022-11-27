Ким Чен Ын: цель КНДР — мощнейшее ядерное оружие в мире

Цель Северной Кореи — построить сильнейшие стратегические ядерные силы в мире, которые станут по мощности "невиданными и абсолютными", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как подчеркнул северокорейский лидер, такое оружие КНДР необходимо исключительно для защиты интересов и суверенитета страны.

"Конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой", — цитирует Ким Чен Ына северокорейская пресса.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что сейчас инженеры страны сделали "огромный скачок" в модернизации МБР нового типа "Хвасон-17" и назвал установку "самой мощной в мире".

"Они в полной мере продемонстрировали на весь мир твёрдую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии", — резюмировал Ким Чен Ын.