АР: ракетные испытания "обедневшей КНДР тайно финансируют Китай и Россия"

Каждый запуск баллистической ракеты обходится Северной Кореи от 2 до 10 миллионов долларов, заявили аналитики Хён-Джин Ким и Ким Тон-Хён. По их мнению, "обедневшей" КНДР такие расходы не по плечу и испытания Пхеньяну "тайно оплачивают" Россия и Китай.

Как подчеркнули аналитики, только за минувшую среду, КНДР провела рекордные 23 пуска.

"Как бедная страна платит за, казалось бы, бесконечные испытания? Северная Корея, вероятно, производит оружие по гораздо более низкой цене, чем другие страны, из-за бесплатной рабочей силы и возможной тайной поддержки со стороны Китая и России", — заявили аналитики в статье для The Associated Press.

Кроме того, по мнению авторов, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерено демонстрирует Вашингтону и Сеулу, что способен нанести ядерный удар по своим "врагам" и экономические трудности страны не станут для этого помехой.