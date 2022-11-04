Япония опасается, что КНДР может пойти на ядерные испытания и провокации

Северная Корея может начать испытания ядерного оружия, заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. Кроме того, по его мнению, КНДР может прибегнуть и к "другим провокациям", чтобы развязать конфликт.

Речь идёт об ответных запусках ракет КНДР на совместные учения США и Южной Кореи.

"Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи", — пояснил Мацуно.

Он подчеркнул, что японское правительство внимательно следит за действиями Пхеньяна и в случае необходимости даст решительный ответ.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Пентагона США о том, что если Северная Корея применит ядерное оружие в отношении Вашингтона или его партнёров, то "режиму" Ким Чен Ына "придёт конец".