Северная Корея может начать испытания ядерного оружия, заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. Кроме того, по его мнению, КНДР может прибегнуть и к "другим провокациям", чтобы развязать конфликт.
Речь идёт об ответных запусках ракет КНДР на совместные учения США и Южной Кореи.
"Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи", — пояснил Мацуно.
Он подчеркнул, что японское правительство внимательно следит за действиями Пхеньяна и в случае необходимости даст решительный ответ.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Пентагона США о том, что если Северная Корея применит ядерное оружие в отношении Вашингтона или его партнёров, то "режиму" Ким Чен Ына "придёт конец".
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".