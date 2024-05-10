Дети теряют контроль: удивительные выводы учёных о поведении ребёнка к концу недели

Исследование, проведенное учеными из University of Pennsylvania, показало, что уровень непослушания, импульсивности и невнимательности у детей возрастает в течение учебной недели, достигая максимума к пятнице.
В исследовании участвовали 60 детей от трех до шести лет, активность которых отслеживалась с помощью акселерометров. Анализ данных и отзывы учителей показали, что к пятнице дети испытывают затруднения с саморегуляцией и вниманием, сообщает Child Development.
Ученые предполагают, что тренировка усидчивости и способности физически успокаиваться может улучшить концентрацию и контроль над импульсивным поведением.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.