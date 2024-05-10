Дети теряют контроль: удивительные выводы учёных о поведении ребёнка к концу недели

Child Development: дети становятся наиболее непослушными в пятницу

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из University of Pennsylvania, показало, что уровень непослушания, импульсивности и невнимательности у детей возрастает в течение учебной недели, достигая максимума к пятнице.

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В исследовании участвовали 60 детей от трех до шести лет, активность которых отслеживалась с помощью акселерометров. Анализ данных и отзывы учителей показали, что к пятнице дети испытывают затруднения с саморегуляцией и вниманием, сообщает Child Development.

Ученые предполагают, что тренировка усидчивости и способности физически успокаиваться может улучшить концентрацию и контроль над импульсивным поведением.