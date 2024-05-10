На этот раз досталось китайским компаниям: США ввели новые торговые санкции

США внесли в черный список 37 китайских компаний за нарушение экспортных ограничений, включая поставки товаров в Россию, которые "угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам" страны.
Из них 26 компаний обвиняются в прямых поставках в Россию, восемь связаны, по мнению властей США, с инцидентом с китайским аэростатом, сбитым в Америке, и три поддерживали программу создания аэростатов, сообщает ТАСС.
Всем включенным в список компаниям будет отказано в лицензиях на покупку американской высокотехнологичной продукции.
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