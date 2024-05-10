На этот раз досталось китайским компаниям: США ввели новые торговые санкции

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США применили санкции к 37 китайским компаниям

0:38
Экономика

США внесли в черный список 37 китайских компаний за нарушение экспортных ограничений, включая поставки товаров в Россию, которые "угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам" страны.

США применили санкции к 37 китайским компаниям
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из них 26 компаний обвиняются в прямых поставках в Россию, восемь связаны, по мнению властей США, с инцидентом с китайским аэростатом, сбитым в Америке, и три поддерживали программу создания аэростатов, сообщает ТАСС.

Всем включенным в список компаниям будет отказано в лицензиях на покупку американской высокотехнологичной продукции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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