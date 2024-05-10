Простой салатик на каждый день с консервированным тунцом, нутом и овощами. Лёгкое дополнение к ужину!

Рецепт салата из консервированного тунца и нута с овощами

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом не совсем стандартном салате основные ингредиенты — консервированный тунец и нут.

Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Присутствующие в нём овощи также содержат пищевые волокна, которые улучшают здоровье пищеварительной системы.

Ингредиенты

164 г приготовленного нута

1 банка консервированного тунца (170 г)

6 листьев салата

1 средняя морковь, нарезанная

1 маленькая красная луковица, нарезанная

1 стебель сельдерея, нарезанный

Сок 1 лимона

1 зубчик чеснока, измельчённый

2 столовые ложки (10 г) нарезанной кинзы

2 столовые ложки (30 г) дижонской горчицы

1 столовая ложка (15 г) тахини

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Измельчите нут в кухонном комбайне, оставив немного целых горошин. В миске смешайте тунец, морковь, сельдерей, кинзу, чеснок и лук. Добавьте нут и остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Поместите примерно две-три ложки смеси на каждый лист салата.