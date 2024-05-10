Простой салатик на каждый день с консервированным тунцом, нутом и овощами. Лёгкое дополнение к ужину!
Рецепт салата из консервированного тунца и нута с овощами
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В этом не совсем стандартном салате основные ингредиенты — консервированный тунец и нут.
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Присутствующие в нём овощи также содержат пищевые волокна, которые улучшают здоровье пищеварительной системы.
Ингредиенты
- 164 г приготовленного нута
- 1 банка консервированного тунца (170 г)
- 6 листьев салата
- 1 средняя морковь, нарезанная
- 1 маленькая красная луковица, нарезанная
- 1 стебель сельдерея, нарезанный
- Сок 1 лимона
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
- 2 столовые ложки (10 г) нарезанной кинзы
- 2 столовые ложки (30 г) дижонской горчицы
- 1 столовая ложка (15 г) тахини
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Измельчите нут в кухонном комбайне, оставив немного целых горошин.
- В миске смешайте тунец, морковь, сельдерей, кинзу, чеснок и лук. Добавьте нут и остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
- Поместите примерно две-три ложки смеси на каждый лист салата.
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