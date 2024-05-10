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Простой салатик на каждый день с консервированным тунцом, нутом и овощами. Лёгкое дополнение к ужину!

Рецепт салата из консервированного тунца и нута с овощами

1:09
Еда

В этом не совсем стандартном салате основные ингредиенты — консервированный тунец и нут.

Рецепт салата из консервированного тунца и нута с овощами
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Присутствующие в нём овощи также содержат пищевые волокна, которые улучшают здоровье пищеварительной системы.

Ингредиенты

  • 164 г приготовленного нута
  • 1 банка консервированного тунца (170 г)
  • 6 листьев салата
  • 1 средняя морковь, нарезанная
  • 1 маленькая красная луковица, нарезанная
  • 1 стебель сельдерея, нарезанный
  • Сок 1 лимона
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 2 столовые ложки (10 г) нарезанной кинзы
  • 2 столовые ложки (30 г) дижонской горчицы
  • 1 столовая ложка (15 г) тахини
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Измельчите нут в кухонном комбайне, оставив немного целых горошин.
  2. В миске смешайте тунец, морковь, сельдерей, кинзу, чеснок и лук. Добавьте нут и остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
  3. Поместите примерно две-три ложки смеси на каждый лист салата.
Очень вкусный и полезный салат с тунцом и фетой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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