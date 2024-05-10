Станислав Садальский напомнил о народной примете на фоне снегопада в мае

Станислав Садальский поведал народную мудрость, которая обнадёживает после майского снегопада.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в Telegram-канале вид из своего окна на купола православного храма. За окном актёра падали крупные хлопья снега. Он спросил у умной колонки "Алиса", какое сегодня число. "Алиса" назвала 8 мая.
Актёр поинтересовался у подписчиков, включили ли им отопление.
"Это к добру! Как говорит старая русская пословица — май холодный, год — плодородный!" — поделился оптимистичной народной приметой Садальский.
Ранее телеведущая актриса Юлия Высоцкая высказалась об аномальной погоде в Москве.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.