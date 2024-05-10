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Как на машине с "автоматом" экономить по 100 литров топлива в год

Фиксация АКП поможет снизить расход топлива автомобиля на 100 литров в год

1:35
Авто

Многие автомобилисты могут не знать, но правильное использование режимов автоматической коробки передач может сэкономить до 0,5 литра топлива на каждые 100 км пробега, что равно примерно 100 литрам в год или экономии более 5000 рублей. Эксперты журнала "За рулем" поделились советами, как это достичь.

Фиксация АКП поможет снизить расход топлива автомобиля на 100 литров в год
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Они подчеркивают, что движение в высшей передаче традиционно связано с меньшим расходом топлива. Однако, даже при небольшом ускорении, автоматика может переключиться на более низкую передачу, что увеличит расход. Чтобы избежать этого, можно выполнить одну простую операцию.

Суть метода заключается в блокировке высшей передачи. Это делается путём перевода селектора автоматической коробки передач или вариатора в ручной режим. На панели приборов вместо символа "D" должно появиться обозначение выбранной высшей передачи. С таким настройками, даже при слабом нажатии на акселератор, коробка останется в этой передаче, обеспечивая плавное движение.

Однако, если обороты двигателя упадут до критических значений, коробка сама переключится на пониженную передачу, не причиняя вреда двигателю или трансмиссии.

Для безопасности, например, при необходимости быстрого обгона, следует переключить селектор обратно в режим "драйв". При этом активное нажатие на педаль газа заставит электронику коробки передач выбрать более низкую передачу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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