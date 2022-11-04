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Пентагон: ядерная атака КНДР против США положит конец режима Ким Чен Ына

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Ядерная атака на США или партнёров Вашингтона положит конец "режима" северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил министр обороны Ллойд Остин.

По словам Остина, речь идёт о применении ядерного оружия, в том числе и нестратегического.

"Любая ядерная атака против Соединённых Штатов или их союзников и партнёров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима", — заявил Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.

Глава Пентагона подчеркнул, что тем не менее, пока ядерные испытания КНДР для США угрозы не представляют.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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