Ядерная атака на США или партнёров Вашингтона положит конец "режима" северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил министр обороны Ллойд Остин.
По словам Остина, речь идёт о применении ядерного оружия, в том числе и нестратегического.
"Любая ядерная атака против Соединённых Штатов или их союзников и партнёров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима", — заявил Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.
Глава Пентагона подчеркнул, что тем не менее, пока ядерные испытания КНДР для США угрозы не представляют.
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