Пентагон: ядерная атака КНДР против США положит конец режима Ким Чен Ына

Ядерная атака на США или партнёров Вашингтона положит конец "режима" северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил министр обороны Ллойд Остин.

По словам Остина, речь идёт о применении ядерного оружия, в том числе и нестратегического.

"Любая ядерная атака против Соединённых Штатов или их союзников и партнёров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима", — заявил Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.

Глава Пентагона подчеркнул, что тем не менее, пока ядерные испытания КНДР для США угрозы не представляют.