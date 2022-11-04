России незачем атаковать Украину ядерной бомбой, заявил политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.
По его словам, ситуация в Незалежной на фоне ударов по критической инфраструктуре Москву "устраивает".
"Сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"?, — цитирует размышления политолога "Украина.ру".
По мнению Гаспаряна, российской стороне просто нет смысла применять ядерное оружие.
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