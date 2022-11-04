Гаспарян: для России нет смысла взрывать ядерную бомбу "над хутором"

России незачем атаковать Украину ядерной бомбой, заявил политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.

По его словам, ситуация в Незалежной на фоне ударов по критической инфраструктуре Москву "устраивает".

"Сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"?, — цитирует размышления политолога "Украина.ру".

По мнению Гаспаряна, российской стороне просто нет смысла применять ядерное оружие.