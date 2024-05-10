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Гимнастическая разминка, которая поможет вам разогреться перед тренировкой

Гимнастическая разминка перед тренировкой

2:00
Спорт

Разминочные упражнения по художественной гимнастике идеально подходят для разогрева. Подумайте сами — упражнения с отягощением не только невероятно просты, но и могут помочь вам подготовить ваше тело к более сложным движениям и более тяжелым подходам. Кроме того, для их выполнения вам не нужно никакого навороченного оборудования или тренажеров. Давайте посмотрим, с чего вы можете начать.

Гимнастическая разминка перед тренировкой
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Альпинисты: ускоритель сердечного ритма.

  • Начните с положения на высокой доске, положив руки прямо под плечи.
  • Подтяните правое колено к груди.
  • Переключитесь и подтяните левое колено к груди.
  • Продолжайте чередовать ноги в течение от 30 секунд до 1 минуты.

2. Махи руками: улучшают подвижность плеч.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Разведите руки в стороны.
  • Контролируемыми движениями размахивайте руками вперед и назад.
  • Продолжайте около одной минуты.

3. Круги на запястьях: усилитель хвата.

  • Вытяните руки перед собой.
  • Описывайте запястьями круги, сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.
  • Продолжайте около одной минуты.

4. Ходьба с высокими коленями: гибридная гимнастическая разминка.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
  • Поднимите правое колено как можно выше и сделайте шаг вперед.
  • Повторите упражнение с левым коленом.
  • Продолжайте чередовать колени примерно в течение одной минуты.

5. Червь: растяжка всего тела.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
  • Согнитесь в талии и коснитесь пола руками.
  • Вытягивайте руки вперед, пока не достигнете положения высокой планки.
  • Отведите руки назад к ступням и встаньте.
  • Повторяйте около одной минуты.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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