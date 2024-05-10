Гимнастическая разминка, которая поможет вам разогреться перед тренировкой

Разминочные упражнения по художественной гимнастике идеально подходят для разогрева. Подумайте сами — упражнения с отягощением не только невероятно просты, но и могут помочь вам подготовить ваше тело к более сложным движениям и более тяжелым подходам. Кроме того, для их выполнения вам не нужно никакого навороченного оборудования или тренажеров. Давайте посмотрим, с чего вы можете начать.
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License
1. Альпинисты: ускоритель сердечного ритма.
Начните с положения на высокой доске, положив руки прямо под плечи.
Подтяните правое колено к груди.
Переключитесь и подтяните левое колено к груди.
Продолжайте чередовать ноги в течение от 30 секунд до 1 минуты.
2. Махи руками: улучшают подвижность плеч.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Разведите руки в стороны.
Контролируемыми движениями размахивайте руками вперед и назад.
Продолжайте около одной минуты.
3. Круги на запястьях: усилитель хвата.
Вытяните руки перед собой.
Описывайте запястьями круги, сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.
Продолжайте около одной минуты.
4. Ходьба с высокими коленями: гибридная гимнастическая разминка.
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
Поднимите правое колено как можно выше и сделайте шаг вперед.
Повторите упражнение с левым коленом.
Продолжайте чередовать колени примерно в течение одной минуты.
5. Червь: растяжка всего тела.
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
Согнитесь в талии и коснитесь пола руками.
Вытягивайте руки вперед, пока не достигнете положения высокой планки.