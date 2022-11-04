Пилько: конец года в мировой политике обещает быть "ударным" — идеальный шторм

Конец 2022 года станет "ударным" для мировой политики, заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По его словам, причиной станет не только спецоперация на Украине, но и надвигающаяся на Запад и ЕС рецессия.

По мнению эксперта, ни одна из сторон развивающегося мирового конфликта не отступит от своих целей.

"Получился практически идеальный шторм: слом "правил игры" прежней однополярной конструкции на международной арене и турбулентность в мировой экономике. Причём пока ни одна из сторон конфликта отступать не намерена", — пояснил Пилько в статье для Daily Moscow.

Эксперт уточнил, что всё же вероятность промежуточных договорённостей на мировой политической арене существует. К примеру, поддержание "зерновой сделки" всё же вынуждает глав государств коммуницировать между собой и даёт надежду на мирное урегулирование конфликтов.