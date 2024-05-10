Рост числа немецких туристов в Турции опережает Россию согласно последним данным AKTOB

Поток туристов из России в Турцию сократился на 20%

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем сезоне Германия заняла лидирующую позицию по количеству туристов, посетивших Турцию, опередив Россию. По информации турецкой газеты Hürriyet и высказываниям представителя Ассоциации туристических отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу, число российских туристов уменьшилось на 20%.

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Несмотря на это, Турция сохраняет свою привлекательность для российских путешественников, причём почти половина из них предпочитает эту страну для путешествий в мае этого года. Помимо внутреннего туризма, популярностью пользуются и поездки в Египет.

Наблюдается рост числа туристов не только среди немцев, но также и среди британцев и поляков, где зафиксирован рост в 30%. Кроме того, число иранских туристов увеличилось на 50%.

Кавалоглу прогнозирует, что общее количество туристов в Турции в этом сезоне достигнет 17 миллионов человек, если не случится каких-либо непредвиденных обстоятельств.

За первые четыре месяца текущего года Анталья приняла рекордное количество иностранных туристов — 2,66 миллиона, что на 14,1% больше по сравнению с прошлым годом.