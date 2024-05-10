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Идеальная кожа летом: секреты подготовки от экспертов TORI

Поддерживайте уровень увлажнения: четыре этапа к здоровой коже в летний период

2:08
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Сезон активного солнца уже на пороге, и врачи-косметологи настаивают на подготовке к нему. Особое внимание следует уделить коже лица, которая подвергается особому воздействию в летний период. Специалисты клиники TORI предоставляют свой опыт и рекомендации по предотвращению обезвоживания и фотостарения кожи.

Поддерживайте уровень увлажнения: четыре этапа к здоровой коже в летний период
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Глубокая эксфолиация и пилинг

Одной из основных процедур, рекомендуемых перед летним сезоном, является Hydra Facial, признанная ведущей процедурой. Она направлена на глубокую очистку кожи, удаление ороговевших клеток и черных точек, а также улучшение цвета лица. Пилинг с гликолевой и салициловой кислотами позволяет достичь мгновенного эффекта сияния и здорового цвета кожи.

Биоревитализация для увлажнения и защиты

Сохранение высокого уровня увлажнения кожи играет важную роль в подготовке к лету. Процедура биоревитализации Novacutan, основанная на гиалуроновой кислоте, помогает коже справиться с воздействием факторов окружающей среды, таких как ультрафиолет, инфракрасное излучение и загрязнители воздуха.

Плазмотерапия — послойное восстановление кожи

Плазмотерапия является эффективным методом стимуляции регенеративных процессов кожи, способствующим омоложению и повышению упругости. Эта процедура, проводимая на клеточном уровне, решает широкий спектр проблем, включая морщины, акне и пигментацию.

Регулярный уход на клеточном уровне

Для поддержания результатов процедур важно обеспечить коже регулярный уход. Уход "Клеточное обновление" Thalion предоставляет комплексную заботу о коже, обогащая ее важными питательными веществами и восстанавливая ее здоровье и молодость.

Совокупность этих процедур и уходов позволяет эффективно подготовить кожу к летнему сезону, предотвращая обезвоживание, фотостарение и другие нежелательные последствия воздействия солнечных лучей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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